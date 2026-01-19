Simona Waltert scheidet bei ihrem Australian-Open-Debüt in der ersten Runde aus. Die Bündnerin unterliegt der Weltnummer 4 Amanda Anisimova in Melbourne klar mit 3:6, 2:6.

Die Schweizer Tennisspielerin Simona Waltert (WTA 87)) bleibt in der 1. Runde der Australian Open chancenlos. Die Bündnerin unterliegt der Weltnummer 4 Amanda Anisimova 3:6, 2:6.

Nachdem sie sich je einmal für das French Open und Wimbledon qualifiziert hat, steht Simona Waltert in Melbourne erstmals direkt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Dort hat sie kein Losglück. Anisimova ist eine Nummer zu gross und gerät in genau einer Stunde nie in Bedrängnis.

Auf dem zweitgrössten Platz des Melbourne Park startet Waltert nervös und muss gleich ein Break hinnehmen, kann die Partie aber zum 2:2 noch einmal ausgleichen. Einen zweiten Aufschlagverlust kann sie allerdings nicht mehr wettmachen.

Generell bekundet Waltert grosse Mühe mit Anisimovas starkem Aufschlag. Die genutzte Breakchance früh im ersten Satz bleibt ihre einzige. Im zweiten Durchgang gerät sie erneut vom ersten Game an ins Hintertreffen, ein zweites Break der letztjährigen Finalistin in Wimbledon und an den US Open zum 1:4 ist mehr als eine Vorentscheidung.