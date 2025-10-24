Bencic ringt Muchova nieder und steht im Tokio-Halbfinal

Belinda Bencic kämpft sich in Tokio in den Halbfinal. Die Schweizerin ringt Karolina Muchova in drei Sätzen nieder.

1/5 Belinda Bencic steht nach einem neuerlichen Marathon-Match in Tokio im Halbfinal. Foto: Getty Images

Darum gehts Belinda Bencic erreicht in Tokio die Halbfinals nach hartem Kampf

Bencic wehrte einen Matchball ab und gewann nach 3:08 Stunden

Es war ihr drittes Spiel in zehn Tagen über drei Stunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic erreicht am WTA-500-Turnier in Tokio die Halbfinals. Die als Nummer 5 gesetzte Schweizerin ringt die Tschechin Karolina Muchova (WTA 21) nach abgewehrtem Matchball 3:6, 7:5, 7:5 nieder.

Am Ort, an dem sie 2013 mit 16 Jahren ihren ersten Sieg auf der WTA Tour feierte, zwei Jahre später den Final erreichte und 2021 Olympia-Gold gewann, zeigt Bencic im fünften Duell mit der im Ranking um acht Positionen schlechter klassierten Muchova Kämpferqualitäten und nimmt erfolgreich Revanche für die Dreisatzniederlage Anfang August in Montreal.

Die Wimbledon-Halbfinalistin steht im zweiten Satz beim Stand von 3:6, 3:5 mit dem Rücken zur Wand, kann sich mit vier gewonnenen Games in Folge jedoch aus der misslichen Situation befreien. Im Entscheidungssatz legt Bencic zunächst mit 3:0 vor, doch Muchova, die sich zu Beginn des zweiten Durchgangs am rechten Knöchel behandeln lässt, schlägt zurück und erspielt sich bei 5:4 zum zweiten Mal die Chance, zum Matchgewinn aufzuschlagen.

Bencic wehrt einen Matchball ab, schafft das Rebreak und verwertet nach 3:08 Stunden ihren zweiten Matchball zum Sieg. Es ist ihre dritte Partie innert zehn Tagen, die länger als drei Stunden dauert, nachdem sie letzte Woche bei ihrem Viertelfinalvorstoss in Ningbo im Osten Chinas Teil des längsten WTA-Spiels des Jahres war (3:33 Stunden).

Im Halbfinal trifft Bencic am Samstagvormittag auf die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 25), die sich gegen die als Nummer 3 gesetzte Jekaterina Alexandrowa aus Russland in drei Sätzen durchsetzt. Gegen die Australian-Open-Siegerin von 2020 hat Bencic beide bisherigen Duelle auf der WTA Tour verloren, 2019 auf Mallorca auf Rasen und im April dieses Jahres in Charleston auf Sand.

Im zweiten Halbfinal in Tokio treffen die Kasachin Elena Rybakina (WTA 7) und die Tschechin Linda Noskova (WTA 17) aufeinander.