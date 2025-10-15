In dreieinhalb Stunden

Kraftakt von Belinda Bencic. Sie setzt sich in einem dreieinhalbstündigen Abnützungskampf gegen Julia Starodubzewa durch und steht in Ningbo im Viertelfinal.

1/4 Steht im Viertelfinal: Belinda Bencic. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic erreicht beim WTA-500-Turnier in Ningbo im Osten Chinas die Viertelfinals. Die Ostschweizerin schlägt die ukrainische Qualifikantin Julia Starodubzewa nach zähem Ringen 5:7, 6:4, 7:5.

Bencics Sieg im ersten Duell mit der Weltnummer 131 steht erst nach über dreieinhalb Stunden fest. Im Startsatz vergibt die Olympiasiegerin von Tokio 2021 bei 5:4 einen Satzball und muss diesen schliesslich abgeben. Im zweiten Durchgang findet Bencic mit einem frühen Break zurück in die Partie. Im Entscheidungssatz liegt sie mit zwei Breaks 5:2 vorne, gerät dann jedoch nochmals ins Wanken. Beim Stand von 5:5 fängt sie sich rechtzeitig wieder und schafft im entscheidenden Game mit dem 16. Punkt das siegbringende Break.

Erstmals auf der Asien-Tour in diesem Jahr überwindet Bencic damit die Achtelfinal-Hürde. In Peking war sie an Coco Gauff, in Wuhan an Iga Swiatek gescheitert – beides Grand-Slam-Siegerinnen in diesem Jahr. Seit ihrem Halbfinaleinzug in Wimbledon im Juli hatte Bencic bei keinem Turnier mehr die Runde der letzten acht erreicht.

Im Viertelfinal trifft Bencic am Freitag auf die Siegerin der Partie zwischen der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 31) und der als Nummer 2 gesetzten French-Open-Siegerin Jasmine Paolini (WTA 8) aus Italien.