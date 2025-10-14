Shanghai-Sensationssieger schlägt in Basel auf

Die Swiss Indoors in Basel sind um eine Attraktion reicher. Shanghai-Sieger Valentin Vacherot wird dank einer Wildcard am Turnier teilnehmen.

Coup für die Swiss Indoors. Wie die Organisatoren mitteilen, nimmt Valentin Vacherot (26) in der kommenden Woche am Turnier in Basel (20. bis 26. Oktober) teil. Der Monegasse wird von ihnen mit einer Wildcard ausgestattet.

Vacherot hat letztes Wochenende für eine der grössten Überraschungen in dieser Tennis-Saison gesorgt. Als Qualifikant in das Masters-1000-Turnier von Shanghai (China) gestartet, holt er sich sensationell den Turniersieg. Auf dem Weg dorthin schlägt er unter anderem Holger Rune (22, ATP 10) und Novak Djokovic (38, ATP 5). Im Endspiel behält er im Familienduell mit seinem Cousin Arthur Rinderknech (30, ATP 54) die Oberhand. Er begeistert das Publikum mit seinem physischen Tennis, harten Aufschlägen und gutem Defensivspiel.

Und schreibt mit seinem Triumph Geschichte. Denn noch nie seit der Gründung der ATP-Tour 1990 hat ein Qualifikant mit einem so tiefen ATP-Ranking – Vacherot war die Weltnummer 204 – ein Masters-Turnier gewonnen.

Drei Top-10-Spieler

Dank seines sensationellen Sieges hat Vacherot einen Riesensprung in der Weltrangliste gemacht, ist neu die Nummer 40. Kann er in Basel an seine Leistung von Shanghai anknüpfen? Die Leistungsdichte ist hoch. Mit Taylor Fritz (27, ATP 4), Ben Shelton (23, ATP 6) und Holger Rune (ATP 10) schlagen drei Top-10-Spieler in der St. Jakobshalle auf. Ob es erneut zu einem Familienduell kommen kann, ist noch offen. Arthur Rinderknech steht zwar auf der Entry List von Basel. Ins Hauptfeld schafft es Vacherots Cousin aber nur im Falle zweier Absagen.

Die Wildcards für die Quali werden im Verlaufe der Woche verkündet, wie es vonseiten des Turniers heisst.

