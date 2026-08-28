Selten ist ein Tennisspieler die Weltrangliste so schnell hochgeklettert wie Rafael Jódar. Im Oktober nimmt der junge Spanier zum ersten Mal an den Swiss Indoors teil.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rafael Jódar spielt erstmals im Oktober bei den Swiss Indoors Basel

Der Spanier sprang in einem Jahr von ATP-Platz 911 auf 13

Auch Topstars wie Auger-Aliassime und Titelverteidiger Fonseca treten an

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Rafael Jódar (19, ATP 13) ist der aktuelle Shootingstar im Tenniszirkus. Vergangene Saison noch Platz 911, klassiert sich der Spanier ein Jahr später zwischenzeitlich auf Rang elf der Weltrangliste. Einen solch steilen Aufstieg gab es in der Tenniswelt wohl noch nie. Im Oktober schlägt Jódar nun zum ersten Mal in Basel bei den Swiss Indoors auf.

Das bestätigen die Veranstalter in einer Medienmitteilung am Freitag. Mit der Verpflichtung des Superstars gelingt Turnierpräsident Roger Brennwald ein Coup: «Top Shot Jódar im Turnier zu haben, ist wie ein Lottotreffer. Es würde nicht erstaunen, wenn der Senkrechtstarter bald zu den engsten Titelanwärtern der Grand-Slam-Turniere gehört.»

Harte Konkurrenz für den Spanier

Neben Jódar nehmen weitere heisse Namen am ATP-500-Turnier in Basel teil. Dazu gehören: der zweifache Basel-Gewinner und die Weltnummer vier aus Kanada, Félix Auger-Aliassime (26), die beiden US-Amerikaner Ben Shelton (23, ATP 9) und Taylor Fritz (28, ATP 10) oder der Franzose Arthur Fils (22, ATP 11).

Der andere junge Shootingstar der Tenniswelt ist ebenfalls in Basel dabei. Joao Fonseca (20, ATP 26) aus Brasilien tritt zur Titelverteidigung bei den Swiss Indoors an.