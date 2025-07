Weiss ist die dominierende Farbe in Wimbledon. In dieser Farbe erstrahlen die Outfits der Tennisasse. Nach dem tragischen Unfalltod des Fussballers Diogo Jota (†28) bricht das Grand-Slam-Turnier mit dieser Tradition.

In Gedenken an Fussball-Star

1/7 Francisco Cabral trauert um seinen Landsmann. Foto: AFP

Darum gehts Wimbledon bricht Tradition nach tragischem Tod von Diogo Jota (†28)

Tennisasse dürfen mit Trauerflor spielen, trotz strenger Kleidervorschriften

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der tragische Tod von Diogo Jota (†28) erschüttert nicht nur den Fussball, sondern die ganze Sportwelt. Der Liverpool-Star kam am Donnerstag gemeinsam mit seinem Bruder André Silva (†25) bei einem Autounfall ums Leben. Auch in Wimbledon verbreitete sich die Todesnachricht in Windeseile. Die Trauer ist so gross, dass die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers nun mit einer Tradition brechen.

Die Tennisasse dürfen gemäss britischen Medien im Gedenken an Jota mit Trauerflor spielen. Und das, obwohl die Regel gilt, dass mindestens 90 Prozent der Kleidung weiss sein müssen. Normalerweise wird ganz genau aufs Einhalten geachtet, denn mit den Logos der Kleidersponsoren wird die Regel ausgereizt. Die Ausnahme gilt nur vorübergehend. Anders als eine Anpassung, die 2023 eingeführt wurde: Seither ist es den Frauen erlaubt, dunkle Unterwäsche zu tragen.

«Während ich spielte, war ich innerlich traurig»

Einer, der bei seinem nächsten Einsatz Trauerflor tragen wird, ist Francisco Cabral (28). Der Portugiese, der wie Jota in Porto aufgewachsen ist, war auf dem Weg zur Erstrunden-Partie im Doppel mit Lucas Miedler (29, Ö), als er die tragische Nachricht erfuhr.

0:51 Ausgebranntes Wrack: Video zeigt Unfallstelle nach Diogo Jotas tödlichem Crash

«Während ich spielte, war ich innerlich traurig, so wie alle in Portugal», sagte er nach dem 7:6, 6:3-Sieg gegen das Duo Jamie Murray (39, Gb) und Rajeev Ram (41, USA). «Ich musste spielen. Ich musste mich auf mein Spiel konzentrieren.»

Jota hat er nicht persönlich gekannt, aber die beiden hatten gemeinsame Bekannte. Er bezeichnet ihn als «Ikone und guten Menschen». Um seine Trauer auszudrücken, will Cabral in der zweiten Runde mit Trauerflor spielen – sofern er das organisieren kann. Denn darauf angesprochen, meint er: «Ich brauche einen schwarzen Streifen für mein Outfit. Wenn mir jemand dabei helfen kann, wäre ich sehr, sehr dankbar.» Die Hilfe wird er bestimmt bekommen.

0:23 Fanlied für Diogo Jota: So besingen die Liverpool-Fans ihren Liebling