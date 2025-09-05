Sabalenka ringt an US Open Lokalmatadorin nieder

Noch ein Sieg fehlt für die erfolgreiche Titelverteidigung. Aryna Sabalenka schlägt im Halbfinal der US Open Jessica Pegula in drei Sätzen. Im Endspiel wartet erneut eine Amerikanerin auf sie.

1/7 Aryna Sabalenka steht im Final der US Open. Foto: imago/UPI Photo

Dritter Final, erster Triumph in diesem Jahr? Aryna Sabalenka (27, WTA 1) steht erneut im Endspiel der US Open. Die Vorjahressiegerin aus Belarus setzt sich in einem hochspannenden Halbfinal von New York mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula (31, WTA 4) durch und ist nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Sabalenka greift damit nach ihrem insgesamt vierten Grand-Slam-Triumph und dem ersten in diesem Jahr.

«Natürlich bin ich super glücklich, wieder im Final zu sein und hoffe, erneut den ganzen Weg gehen zu können», sagt Sabalenka, die erstmals seit Serena Williams 2014 den Titel bei den US Open verteidigen könnte. «Ich werde im Final um jeden Punkt kämpfen als wäre es der Letzte meines Lebens.»

In Melbourne und Paris hatte Sabalenka jeweils Finalniederlagen erlitten, in Wimbledon scheiterte die Weltranglistenerste im Halbfinale, entsprechend gross ist ihr Hunger auf den ganz grossen Coup. Gegen Pegula, die sie im Vorjahr im Endspiel von Flushing Meadows bezwungen hat, braucht die 27-Jährige ihr bestes Tennis. Pegula wartet dagegen weiter auf ihren ersten Majorcoup.

Wieder gegen Amerikanerin

Im Final trifft Sabalenka auf die nächste Amerikanerin. Amanda Anisimova (24, WTA 9) muss in ihrem Halbfinal ebenfalls über die volle Distanz gehen. Sie setzt sich gegen die Japanerin Naomi Osaka (27, WTA 24) in knapp drei Stunden mit 6:7, 7:6, 6:3 durch.