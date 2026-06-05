DE
FR
Abonnieren

Hochkaräter an Swiss Indoors
Brasil-Talent will Basel-Titel verteidigen

Vor einem Jahr gewann João Fonseca die Swiss Indoor. Der 19-Jährige kommt auch für die diesjährige Ausgabe nach Basel – der Brasilianer ist aber nicht der einzige Hochkaräter.
Publiziert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/10
João Fonseca feierte in Basel 2025 den Turniersieg.
Foto: AFP
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Im letzten Jahr setzte sich João Fonseca (Brasilien, ATP 25) an den Swiss Indoors durch und gewann das Turnier. Im Final bodigte der Brasilianer den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in zwei Sätzen (6:3, 6:4). Auch in diesem Jahr greift der Vorjahressieger in Basel wieder an, das verkünden die Swiss Indoors am Freitag. Doch das brasilianische Supertalent wird es in Basel nicht einfach haben.

Neben Fonseca haben sich mit Félix Auger-Aliassime (Kanada, ATP 4), Ben Shelton (USA, ATP 5) und Taylor Fritz (USA, ATP 9) gleich drei Top-Ten-Spieler angemeldet. Neben dem Titelverteidiger und den drei Top-Ten-Stars kommt mit Jiri Lehecka (Tschechien, ATP 12) ein weiterer heisser Kandidat auf den Turniersieg nach Basel.

Als sechsten grossen Namen verkünden die Swiss Indoors Arthur Fils (Frankreich, ATP 21). Der Sieger des ATP-500er-Turniers in Barcelona hat Superstar-Potenzial. Fils gilt als einer der heissesten Anwärter auf den nächsten grossen Durchbruch im internationalen Tennis.

Mehr zum Thema
Trainer lässt Tennis-Star während French Open im Stich
«Nahm einfach Flug nach Miami»
Trainer lässt Tennis-Star während French Open im Stich
Wawrinka tritt in Basel von der Tennis-Bühne ab
Mit Video
Letztes Turnier des Schweizers
Wawrinka tritt in Basel von der Tennis-Bühne ab
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen