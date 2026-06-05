Vor einem Jahr gewann João Fonseca die Swiss Indoor. Der 19-Jährige kommt auch für die diesjährige Ausgabe nach Basel – der Brasilianer ist aber nicht der einzige Hochkaräter.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Im letzten Jahr setzte sich João Fonseca (Brasilien, ATP 25) an den Swiss Indoors durch und gewann das Turnier. Im Final bodigte der Brasilianer den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in zwei Sätzen (6:3, 6:4). Auch in diesem Jahr greift der Vorjahressieger in Basel wieder an, das verkünden die Swiss Indoors am Freitag. Doch das brasilianische Supertalent wird es in Basel nicht einfach haben.

Neben Fonseca haben sich mit Félix Auger-Aliassime (Kanada, ATP 4), Ben Shelton (USA, ATP 5) und Taylor Fritz (USA, ATP 9) gleich drei Top-Ten-Spieler angemeldet. Neben dem Titelverteidiger und den drei Top-Ten-Stars kommt mit Jiri Lehecka (Tschechien, ATP 12) ein weiterer heisser Kandidat auf den Turniersieg nach Basel.

Als sechsten grossen Namen verkünden die Swiss Indoors Arthur Fils (Frankreich, ATP 21). Der Sieger des ATP-500er-Turniers in Barcelona hat Superstar-Potenzial. Fils gilt als einer der heissesten Anwärter auf den nächsten grossen Durchbruch im internationalen Tennis.