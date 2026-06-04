19-Jährige greift in Paris nach French-Open-Titel

Mirra Andrejewa gibt im Halbfinal gegen Marta Kostjuk bloss vier Games ab und erreicht den Final von Roland Garros.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Zarte 19 Jahre jung und bereits Finalistin an einem Grand-Slam-Turnier: Die Weltranglisten-Achte Mirra Andrejewa greift bei den French Open in Paris nach dem Titel.

Mit 6:1, 6:3 bezwingt die Russin ihre ukrainische Konkurrentin Marta Kostjuk. Wenig überraschend bleibt danach der Handshake vorne am Netz zwischen Andrejewa und der 23-jährigen Weltnummer 15 aus.

«Ich bin happy, habe ich nun meine Revanche», sagt Andrejewa anschliessend auf dem Platz beim Interview. Anfang Mai zog sie im Final des WTA-1000-Turniers von Madrid gegen Kostjuk noch den Kürzeren.

Andrejewas deutlicher Sieg im Halbfinal von Roland Garros ist umso beeindruckender, da Kostjuk 2026 all ihre bisherigen 16 Partien auf Sand für sich entscheiden konnte.

Im zweiten French-Open-Halbfinal stehen sich die Russin Diana Schnaider (22, WTA 23) und die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska (24, WTA 114) gegenüber. Beide sind, wie auch Kostjuk, Halbfinal-Debütantinnen auf Grand-Slam-Stufe.