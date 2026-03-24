Tennis-Profi Sebastian Korda sorgte mit seinem Sieg gegen die Weltnummer 1, Carlos Alcaraz, an den Miami Open für eine dicke Überraschung. Auch auf privater Ebene schwebt er im Glück: Er ist mit der Tochter des ehemaligen Ballon d’Or-Siegers Pavel Nedved verlobt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sebastian Korda besiegt Alcaraz bei den Miami Open

Kordas Verlobte ist Ivana Nedved, Tochter von Fussball-Legende Pavel Nedved

Pavel Nedved: 327 Spiele für Juventus, Ballon d’Or-Sieger 2003 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Sebastian Korda (25) sorgte am Sonntag für ein kräftiges Ausrufezeichen in der Tenniswelt, als er in der dritten Runde der Miami Open den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz (22) bezwang. Am Dienstagnachmittag spielt die Nummer 36 der Welt nun gegen Alcaraz' Landsmann Martín Landaluce (20, ATP 151) um den Einzug in den Viertelfinal des ATP-1000-Turniers.

Doch nicht nur sportlich läuft es für Korda blendend – auch abseits des Courts scheint der Amerikaner mit tschechischen Wurzeln seinen wichtigsten Matchball bereits verwandelt zu haben.

Glück im Spiel, Glück in der Liebe

Der US-Profi ist bereits seit mehreren Jahren mit Ivana Nedved (28) liiert, der Tochter der tschechischen Fussball-Ikone Pavel Nedved (53). Im November des vergangenen Jahres wagte das Paar den nächsten Schritt: Wie die beiden auf den sozialen Medien verkündeten, haben sie sich verlobt.

Auf der offiziellen ATP-Webseite äusserte sich Korda vor seinem Duell gegen Alcaraz zu seinem Heiratsantrag: «Wir sind seit fünf Jahren zusammen, und sie ist genau die Person, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Ich hätte keine einfachere Entscheidung treffen können, als um ihre Hand anzuhalten.» Ein klares Bekenntnis eines Mannes, der abseits des Platzes sein privates Glück gefunden hat.

«Sie versteht, wie schwierig es ist, Profisportler zu sein, und dass man viele Opfer bringen muss», zitiert das Portal t-online ein älteres Interview Kordas. Dass Ivana das Geschäft so gut kennt, liegt auf der Hand – als Tochter eines ehemaligen Profifussballers ist sie mit den Entbehrungen des Spitzensports von klein auf vertraut.

Nedved gewann 2003 den Ballon d’Or

Pavel Nedved war das Gesicht der goldenen Generation Tschechiens, die unter anderem mit Stars wie Tomas Rosicky (45), Milan Baros (44) und Petr Cech (43) besetzt war und bei der Europameisterschaft 2004 erst dramatisch im Halbfinal am späteren Champion Griechenland scheiterte. Ein Jahr zuvor war der 91-fache Nationalspieler für seine herausragenden Leistungen bei Juventus Turin mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet worden.

Bis heute gilt er als Juve-Legende: Mit 327 Einsätzen hält er – gemeinsam mit dem Brasilianer Alex Sandro (35) – den Rekord für die meisten Spiele eines ausländischen Profis im Trikot der Alten Dame. Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Verein eng verbunden und fungierte jahrelang als Vizepräsident. Seit Sommer 2025 bekleidet er das Amt des Sportvorstands bei Tschechien.

Eine interessante Randnotiz: Auch Korda ist der Sohn einer Sportlegende. Sein Vater Petr Korda (58), der für Tschechien aufschlug, war ebenfalls Tennis-Profi und feierte mit dem Titel an den Australian Open 1998 einen Grand-Slam-Sieg.