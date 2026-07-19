Stefanos Tsitsipas gewinnt das Swiss Open Gstaad.

Auch im Final muss Stefanos Tsitsipas für den Sieg über drei Sätze gehen. Der Grieche setzt sich gegen den Belgier Raphael Collignon durch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefanos Tsitsipas gewinnt Swiss Open Gstaad gegen Raphael Collignon 6:4, 6:7, 6:3

Erster Turniersieg 2026 nach mehreren hart umkämpften Dreisatz-Matches

Stanislas Wawrinka scheidet in Gstaad bereits in der ersten Runde aus

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Titel-Erlösung im Berner Oberland. Stefanos Tsitsipas (27, ATP 85) gewinnt am Sonntag das Swiss Open Gstaad. Im Final bezwingt er den Belgier Raphaël Collignon (24, ATP 42) mit 6:4, 6:7, 6:3 und holt seinen ersten Turniersieg des Jahres.

«Es war eine lange Woche und es waren einige verrückte Matches», sagt der Grieche nach seinem Sieg.

Die erste Runde hatte Tsitsipas noch keine Schwierigkeiten bereitet. Mit einem 6:4, 6:4 setzte sich die Weltnummer 85 gegen den Peruaner Ignacio Buse (22, ATP 33) durch.

Neuer Trainer brachte den Erfolg

Im Achtelfinal am Mittwoch musste Tsitsipas gegen den Schweizer Jérôme Kym (23, ATP 186) dann zweimal übers Tiebreak. Das Match gewinnt der Grieche schlussendlich knapp mit 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Auch bei den restlichen zwei Matches auf dem Weg in den Final muss der Grieche über drei Sätze gehen.

Nach einem weiteren Dreisätzer im Final gelang Tsitsipas nun der erste Turniersieg in diesem Jahr. Es ist ein Befreiungsschlag nach schwierigen Monaten. Nach anhaltend schlechten Resultaten hatte Tsitsipas erst Ende Juni die Zusammenarbeit mit seinem Vater Apostolos beendet. Trainer-Nachfolger ist Thomas Perrin, mit dem sich der Erfolg sogleich wieder eingestellt hat.

Tsitsipas stand in seiner Karriere bisher zweimal in einem Grand-Slam-Final. Durch den Sieg im Berner Oberland nähert sich der Grieche wieder den Top 50 der Weltrangliste an.

Auch Stanislas Wawrinka (41, ATP 117) war beim Swiss Open angetreten. Der Schweizer schied jedoch bereits in der ersten Runde gegen den Portugiesen Jaime Faria (22, ATP 92) mit einem 7:6 (10:8), 4:6, 4:6 aus.