Tsitsipas erreicht endlich wieder einen ATP-Final

Nach einer über einjährigen Durststrecke steht Stefanos Tsitsipas in Gstaad wieder im Final eines ATP-Events.

Die ehemalige Weltnummer 3 Stefanos Tsitsipas (27) ist bis auf Platz 85 in der ATP-Rangliste abgerutscht. Nun feiert der Grieche in Gstaad endlich wieder ein Erfolgserlebnis: Mit 6:4, 3:6 und 6:3 gegen den Kasachen Alexander Schewtschenko (25, ATP 100) zieht Tsitsipas in den Final des Sandplatzturniers ein. Es ist sein erstes Endspiel seit Dubai im März 2025.

Dort kommts am Sonntag zum Duell mit Raphaël Collignon (24, ATP 42), der erstmals in einem ATP-Final steht. Der Belgier gewinnt seinen Halbfinal gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo (27, ATP 45) mit 1:6, 7:6 und 7:5.