Der Schweizer Tennis-Profi Marc-Andrea Hüsler zieht einen Schlussstrich. Nach seinem Heimturnier in Zug beendet der 30-Jährige seine Karriere.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Marc-Andrea Hüsler hängt den Tennis-Schläger an den Nagel und beendet seine aktive Karriere. Das gibt der 30-Jährige am Freitagabend auf Instagram bekannt. Seinen letzten Auftritt wird Hüsler beim Challenger-Turnier in Zug kommende Woche haben.

«Ich bin dankbar für alle, die diese Reise möglich gemacht haben. Ich freue mich auf das nächste Kapitel und kann es kaum erwarten, euch nächste Woche auf dem Platz zu sehen», schreibt er zu drei Bildern aus seiner Karriere.

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«Die Schweiz bei zahlreichen Gelegenheiten zu vertreten, in der Lage zu sein, mich mit einigen der besten Spieler der Welt zu messen und manche zu schlagen», beschreibt er die Highlights seiner Karriere.

Hüsler gewann 2022 in Sofia seinen einzigen 250er-Titel, in der bulgarischen Hauptstadt schlug er im Final Holger Rune. Zu besten Zeiten war der heute 30-Jährige die Weltnummer 47 – jetzt macht er Schluss.