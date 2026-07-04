Serena Williams sagt Doppel mit Schwester Venus ab

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Den Williams-Schwestern bleibt ein gemeinsamer Auftritt in Wimbledon verwehrt. «Es bricht mir das Herz, dass ich mich aus dem Doppel zurückziehen muss», schreibt Serena Williams (44) am Samstag auf Instagram. «Ich habe alles getan, um bereit zu sein, aber leider ist mein Knie einfach noch nicht wettkampfbereit.»

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Am vergangenen Dienstag verlor Williams bei ihrem Comeback im Einzel nach fast vier Jahren Pause in der ersten Runde gegen die Australierin Maya Joint und verletzte sich dabei zugleich am rechten Knie. Die Organisatoren unternahmen alles, um ihr danach so viel Zeit wie möglich für die Regeneration zu gewähren. Ihr Doppelmatch mit Venus (46) ist deswegen extra auf Samstag verschoben worden – allerdings vergeblich, wie sich jetzt herausgestellt hat.