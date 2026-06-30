Williams bleibt in Wimbledon Märchen-Rückkehr verwehrt

Die siebenfache Wimbledon-Siegerin Serena Williams gewinnt bei ihrem Einzel-Comeback zwar einen Satz, verpasst aber letztlich gegen Maya Joint die grosse Überraschung.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Drei Sätze lang wehrt sich Serena Williams (44) bei ihrem Comeback im Einzel unermüdlich. Am Ende muss sie der 24 Jahre jüngeren Australierin Maya Joint (WTA 87) dennoch zum Sieg gratulieren.

3:6, 7:6 (8:6), 3:6 lautet das Verdikt in der ersten Runde von Wimbledon aus Williams' Sicht. Im zweiten Durchgang gelingt es ihr, einen Matchball erfolgreich abzuwehren und einen Entscheidungssatz zu erzwingen.

Sieben Mal hat die US-Amerikanerin auf dem heiligen Rasen im Einzel triumphiert. Zum Zeitpunkt ihrer ersten beiden Titel, 2002 und 2003, war Joint noch nicht einmal geboren.

Für Williams war es der erste Einzelauftritt seit ihrem Rücktritt bei den US Open vor knapp vier Jahren.

In der Doppelkonkurrenz hat Serena Williams an der Seite ihrer rund ein Jahr älteren Schwester Venus ihre Startrunde noch vor sich in Wimbledon.