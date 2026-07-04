Favoritensterben in Wimbledon

Mit Iga Swiatek und Elena Rybakina verabschieden sich schon in der dritten Runde zwei ehemalige Wimbledon-Siegerinnen aus London.

Vorjahressiegerin Iga Swiatek (25, WTA 3) zieht in Wimbledon einen schwachen Tag ein. Nach umkämpftem Startsatz gegen Alexandra Eala (21, WTA 32) wirkt sie im zweiten Durchgang völlig von der Rolle und scheidet mit 6:7 und 2:6 aus. Eala ist die erste Spielerin von den Philippinen, die es in einen Grand-Slam-Achtelfinal schafft.

Ebenfalls überraschend out ist Jelena Rybakina (27, WTA 2). Die Kasachin gewann 2022 an der Church Road und hätte Aryna Sabalenka an der Spitze der Weltrangliste ablösen können. Daraus wird nun nichts. Rybakina unterliegt der Belgierin Elise Mertens (30, WTA 27) mit 6:7 und 1:6.