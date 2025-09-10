Tennisspielerin Anna Kalinskaja macht Flirt-Versuche von Holger Rune publik. Die Russin liess den Top-Spieler abblitzen, der Däne wehrt sich auf Social Media.

1/8 Anna Kalinskaja hat einen Tennis-Star abblitzen lassen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Tennis-Star Holger Rune soll Anna Kalinskaja angeschrieben haben

Kalinskaja lehnte Runes Avancen ab

22-jähriger Rune konterte Vorwürfe auf Social Media-Plattform X

Cédric Heeb Redaktor Sport

Pärchen in der Tennis-Welt sind nichts Neues. Bis vor wenigen Monaten waren auch der italienische Supestar Jannik Sinner (24, ATP 2) und die russische Top-Spielerin Anna Kalinskaja (26, WTA 32) liiert. Der erste öffentliche Kuss an den US Open 2024 sorgte für weltweites Aufsehen. Doch es sollte einer der letzten bleiben, im Mai 2025 erfolgte die Trennung.

Nun hat offenbar der nächste Tennis-Profi sein Glück bei der Russin versucht. Im Podcast «First and Red» verrät sie: «Mir hat kürzlich jemand zehn Mal geschrieben, bevor er aufgegeben hat.» Auf Nachfrage, wer es denn gewesen sei, lässt sie die Katze aus dem Sack: «Es ist Holger Rune.»

Sie erklärt, dass der Däne allen Nachrichten schicken würde, bei ihr habe er irgendwann aufgegeben. Sie sei nicht auf die Avancen eingegangen. Kalinskaja erklärt: «Ich habe den Eindruck, dass er eine sehr hohe Meinung von sich selbst hat, oder vielleicht macht er solche Dinge, ohne gross darüber nachzudenken.» Sie geht sogar so weit und vermutet, dass er «verzweifelt» sei. Rune sei aber auch nicht der Einzige.

Rune kontert Kalinskajas Aussagen

Das will der 22-Jährige nicht auf sich sitzenlassen. Auf X postet er unter dem Ausschnitt des Interviews: «Ha, ha, ha. Wir haben wohl kulturelle Unterschiede, die Anna dazu verleiten, anzunehmen, dass ein Kommentar zu einer Story eine Einladung zu einem Date sei.» Und er stellt klar: «Wenn ich auf ein Date gehen möchte, dann frage ich nach einem Date. Keine Sorge.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Holger Rune mit Flirt-Versuchen auffällt. Veronika Kudermetowa (28), die in diesem Jahr den Doppel-Titel in Wimbledon gewinnen konnte, machte kürzlich in einem Podcast publik, dass der Däne auch ihr geschrieben habe. Ihre Antwort: «Junge, ich bin wahrscheinlich zu alt für dich. Und wenn du dir mein Instagram-Profil anschaust, siehst du, dass ich einen Ehemann habe.»



