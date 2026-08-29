Roger Federer wird in der Nacht auf Sonntag feierlich in Newport in die Tennis-Ruhmeshalle aufgenommen. Warum erst jetzt? Und was erwartet ihn da?

Warum Federer erst jetzt aufgenommen wird und was es bedeutet

Warum Federer erst jetzt aufgenommen wird und was es bedeutet

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Federer wird für seine hervorragende Karriere geehrt

Er wird der zweite Schweizer in der Tennis Hall of Fame

Mit 20 Grand-Slam-Titeln und 103 Turniersiegen ist er eine Legende dieses Sports

Marco Pescio Reporter Sport

Für jenen speziellen Tag im letzten November hatte sich Roger Federer das nationale Leistungszentrum in Biel ausgesucht. In den Räumlichkeiten von Swiss Tennis, um sich 30 Talente geschart, nahm der «Maestro» den Karriere-Ritterschlag entgegen: Er erhielt via Videocall den offiziellen Bescheid, dass er in die Tennis Hall of Fame aufgenommen werden würde. Zahlreiche Grössen seines Sports – von Billie Jean King über Boris Becker bis hin zu Rod Laver – gratulierten dem Baselbieter noch einmal zu einer grossartigen Karriere. Mit 20 Grand-Slam-Titeln, 310 Wochen als Weltnummer eins, total 103 Turniersiegen und einem einzigartigen, ikonischen Spielstil. Es war die feierliche Einladung zur Aufnahme-Zeremonie neun Monate später, die nun in der Nacht auf Sonntag (00.30 Uhr, Schweizer Zeit) in Newport, Rhode Island über die Bühne geht.

Warum ist Federer nicht längst in der Tennis Hall of Fame?

Frühere Gegner wie Andy Roddick, Marat Safin oder Lleyton Hewitt haben ihren Platz für die Ewigkeit – der Name Roger Federer fehlt aber bislang. Genauso wie jener der beiden anderen der «Big 3», Rafael Nadal und Novak Djokovic. Nun, das hat mit dem festgelegten Aufnahmeverfahren zu tun. Um Teil der Tennis-Ruhmeshalle in Newports historischem Viertel Bellevue Avenue zu werden, darf die Kandidatin oder der Kandidat in den letzten fünf Jahren keine bedeutende Rolle auf der WTA- oder ATP-Tour gespielt haben. Federer hat seinen definitiven Rücktritt zwar erst im September 2022 bekannt gegeben, am offiziellen Wettkampfgeschehen nahm er allerdings das letzte Mal im Juli 2021 teil. Der Wimbledon-Viertelfinal gegen den Polen Hubert Hurkacz (3:6, 6:7, 0:6) stellte seine letzte Partie dar. Sein Abschiedsauftritt beim Laver Cup ein Jahr später, als er mit Nadal im Doppel antrat, zählt hier nicht mit hinein. Heisst im Umkehrschluss: Federer wird heuer zum frühestmöglichen Zeitpunkt geehrt. Nadal könnte erst 2029 gewählt werden. Und Djokovic ist nach wie vor aktiv.

Was braucht es noch?

Die weiteren Kriterien, in den 20 Jahren vor Aufnahme hervorragende Ergebnisse auf höchstem Niveau abgeliefert zu haben und ein Spieler von hoher Integrität, Fairness und gutem Charakter zu sein, erfüllt Federer spielend leicht. Ebenfalls kein Problem stellten die mindestens 75 Stimmprozente der Gremium-Wahl durch Tennisjournalisten aus der ganzen Welt dar.

Was bedeutet die Aufnahme?

«In Newport sind nur Leute, welche die Geschichte des Tennissports tatsächlich nachhaltig geprägt haben», sagt Blick-Tennisexperte Heinz Günthardt (67), «dass Roger einer davon ist, versteht sich von selbst». Für den Schweizer Billie-Jean-King-Cup-Captain und früheren Profi, der Federer während seiner gesamten Karriere als SRF-Kommentator begleitete, ist Federers Nominierung «reine Formsache»: «Was hingegen spannend sein wird, ist die Frage, wie die Veranstalter einem so reich dekorierten, weltweit hoch angesehenen Spieler wie Federer in der Würdigung gerecht werden.» Günthardt sagt, er wäre überrascht, wenn Federer nicht einen Spezialplatz in der «Hall of Famers Gallery» erhalten würde: «In der Diskussion, wer der grösste Spieler aller Zeiten ist, gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten – je nach Ansicht und Gewichtung. Fest steht aber, dass Federer in puncto Eleganz und Leichtigkeit unerreicht ist.»

Wie ist die Schweiz in Newport vertreten?

272 Tennis-Grössen stehen ab diesem Jahr auf der Liste. Federer ist erst der zweite Eidgenosse, dem diese Ehre zuteil wird. Die Schweizer Pionierrolle hat hierbei Martina Hingis inne. Die fünffache Major-Siegerin ist schon seit 2013 Mitglied der Tennis Hall of Fame. Und Günthardt ist sich sicher, dass ein weiterer Schweizer bald dazustösst: «Stan Wawrinka wird es auch schaffen. Völlig klar.» Der dreifache Grand-Slam-Champion beendet seine Karriere Ende Jahr und wäre demnach – je nach Auslegung – 2031 oder 2032 wählbar.

Wie läuft die Zeremonie ab?

Nach ein paar Auftritten im Rahmen der US Open in New York wird sich Federer gegen Ende Woche rund 230 Kilometer nördlich begeben – und auch in Newport hat er noch einmal das Racket bei einer Exhibition geschwungen. Am Samstagabend Ortszeit wirft er sich schliesslich in Schale und darf zusammen mit der ebenso nominierten Amerikanerin Mary Carillo (69) der Feier auf dem Horseshoe Court beiwohnen. Dabei wird Federer auch eine Rede halten.