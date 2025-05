1/5 Belinda Bencic sagt ihre Teilnahme in Paris verletzungsbedingt ab. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Marco Pescio Reporter Sport

Die Schweiz verliert ihren grössten Trumpf an den diesjährigen French Open schon zwei Tage vor Turnierstart. Belinda Bencic (28) musste am Freitagnachmittag kurzfristig einen Rückzieher machen – es kommt damit nicht zum Erstrunden-Hammer gegen die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina (25).

Bencics Out erfolgt verletzungsbedingt, wie ihr Manager Marijn Bal gegenüber Blick erklärt. «Es ist keine schwere Blessur, aber sie benötigt noch ein bisschen mehr Zeit, um sich auszukurieren.» Bencic laboriere nach wie vor an einer Armverletzung, mit der sie Anfang Mai schon beim Masters-Turnier in Rom gekämpft hatte. Dort musste sie in der ersten Runde im Duell mit der Griechin Maria Sakkari (29) beim Stand von 2:6 Forfait geben.

Zwei Wochen «komplette Pause»

Vor zwei Tagen hätten sich die Beschwerden im Arm während einer Morgeneinheit zurückgemeldet, führt Bencic ihrerseits auf Instagram aus. Die Weltnummer 39 sagt aber auch: «Sehr gute Neuigkeiten sind hingegen, dass ich mit zwei Wochen kompletter Pause die Verletzung voll ausheilen kann. Ich werde darum in diesem Zeitraum alles unternehmen, um diesen Prozess zu beschleunigen. Man sieht sich bald auf Rasen!»

Im Juni beginnt der Saisonabschnitt auf der grünen Unterlage, mit ihrem Lieblingsturnier Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli) als grosser Höhepunkt.