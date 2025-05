Jérôme Kym muss sich für seine Premiere in einem Grand-Slam-Hauptfeld weiter gedulden. Die aktuelle Schweizer Nummer eins kassiert in Paris eine schmerzliche Startniederlage in der Qualifikation.

Schweizer Hoffnung Kym in French-Open-Quali bereits out

Jérôme Kym ist in Paris bereits ausgeschieden. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Marco Pescio Reporter Sport

Die Quali-Woche an den French Open beginnt mit einem argen Dämpfer. Jérôme Kym muss sich schon nach der ersten Runde verabschieden. Der Fricktaler, aktuell die Schweizer Nummer eins bei den Männern (ATP 123), verliert gegen den Italiener Matteo Gigante (ATP 167) 3:6, 6:3, 3:6. Der Traum des 22-Jährigen vom Debüt in einem Grand-Slam-Hauptfeld ist damit zumindest vorerst geplatzt.

Kym ging als einer von insgesamt neun (!) Schweizer Hoffnungen in der Quali an den Start. Am Montag stehen auch noch Rebeka Masarova, Stefanie Vögele und Céline Naef im Einsatz. Am Dienstag folgen dann Simona Waltert, Valentina Ryser, Leonie Küng, Susan Bandecchi und Marc-Andrea Hüsler.

Um sich fürs Hauptfeld zu qualifizieren, sind drei Runden zu überstehen. Am Sonntag beginnt schliesslich das Hauptturnier auf der Anlage von Roland Garros, bei dem nebst Stan Wawrinka (Wildcard) auch Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Jil Teichmann fix dabei sind.