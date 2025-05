Gewann Titel vor 10 Jahren Wawrinka (40) dank Wildcard an French Open dabei

Zum 20. Mal wird Stan Wawrinka an den French Open teilnehmen. Der Romand kommt zehn Jahre nach seinem Turniersieg in Paris in den Genuss einer Wildcard.

