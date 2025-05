Leandro Riedi tankt im ersten Turnier nach seiner Verletzungsodyssee Moral. Der Zürcher kämpft sich beim Challenger-Turnier in Oeiras durch die Quali.

Riedi nimmt in Portugal gleich wieder Fahrt auf

Riedi nimmt in Portugal gleich wieder Fahrt auf

Leandro Riedi kann wieder die Faust ballen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Leandro Riedi kehrt nach Verletzungspause auf die Tennis-Tour zurück

Riedi qualifiziert sich für Hauptfeld beim Challenger-Turnier in Oeiras

Nach neun Monaten Pause und zwei Knie-Operationen gewinnt er zwei Matches Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marco Pescio Reporter Sport

Leandro Riedi (23) meldet sich auf der Tour zurück. Der frühere Junioren-French-Open-Finalist qualifiziert sich beim Challenger-Turnier in Oeiras (Por) gleich fürs Hauptfeld. Bei seinem ersten Einsatz nach neun Monaten schlägt er zunächst den Italiener Luca Castagnola (22) 6:7, 6:2, 7:6, ehe er heute in der zweiten Quali-Runde den Lokalmatador Joao Domingues (31) ebenfalls in drei Sätzen bodigt (5:7, 7:6, 6:0).

Für Riedi, der auf ATP-Rang 373 abgerutscht ist, sind es diese Woche die ersten Ernstkämpfe nach einer langen Verletzungspause, die zwei Knie-Operationen beinhaltete. Mitten in der Reha nach dem ersten Eingriff hatte sich der Zürcher im Training einen Meniskus-Innenriss zugezogen und musste dadurch noch einmal unters Messer. Riedi nutzte die Match-Auszeit, um viel in die Physis zu investieren – er nahm rund fünf Kilogramm Muskelmasse zu und sagte kürzlich gegenüber Blick: «Ich bin jetzt ein anderer Athlet.»

Nächster Halt Roland Garros

Nach Oeiras will Riedi nächste Woche in Paris die Quali für die French Open bestreiten. Sein Traum: Die erstmalige Teilnahme in einem Grand-Slam-Hauptfeld.

In Oeiras ist ihm dieser Sprung ins Haupttableau zumindest schon mal gelungen. Auf wen er nun in Runde eins trifft, ist noch nicht bekannt.