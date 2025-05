Djokovic beendet Zusammenarbeit mit Trainer Murray

1/5 Arbeiten künftig nicht mehr zusammen: Andy Murray (l.) und Novak Djokovic. Foto: Getty Images

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Nach sechs Monaten ist Schluss. Novak Djokovic (37) beendet die Zusammenarbeit mit Ex-Rivale Andy Murray (37).

«Danke Trainer Andy, für all die harte Arbeit, den Spass und die Unterstützung und den letzten sechs Monaten auf und neben dem Platz», schreibt der serbische Tennis-Superstar am Dienstagmorgen auf Social Media. «Ich habe es wirklich genossen, unsere Freundschaft zu vertiefen.»

Erst Ende November hatte Djokovic den Briten ins Boot geholt. «Er gehörte zu meinen härtesten Widersachern. Nun ist es Zeit, dass er auf meine Seite kommt», verkündete der 24-fache Grand-Slam-Champion damals den Tennis-Hammer. Nur wenige Monate zuvor hatte Murray einen Schlussstrich unter seine Karriere gesetzt und sollte fortan dem Ex-Rivalen zu weiteren Erfolgen führen.

Kein Titel mit Murray

Doch daraus wurde nichts. Djokovic wartet weiter auf seinen ersten Turniersieg seit dem Triumph bei den ATP-Finals 2023. Seither hat er nur noch einen Titel geholt: Olympia-Gold letzten Sommer in Paris. Mit Murray an seiner Seite stiess Djokovic bei den diesjährigen Australian Open in die Halbfinals vor. Dort musste er allerdings gegen Alexander Zverev aufgeben. So gut war er danach in diesem Jahr nur noch einmal. Beim Masters in Miami stiess er ebenfalls bis unter die letzten Vier vor. Daneben stehen beim Serben vier Startrundenpleiten zu Buche.

Wer die Nachfolge von Murray antritt, ist derzeit offen. Nächste Woche wird Djokovic in der Schweiz aufschlagen. Wie schon 2024 nimmt er als Vorbereitung auf die French Open an den Geneva Open in Genf teil.