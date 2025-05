Novak Djokovic kehrt nach Genf zurück! Der Tennis-Superstar wird erneut beim ATP-Turnier aufschlagen. Der Serbe will so den letzten Schliff für die French Open holen.

1/4 Novak Djokovic wird sein Comeback beim ATP-Turnier in Genf geben. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Blick Sport

Ein Jahr nachdem er alle überrascht hatte, als er zum ersten Mal zu den Geneva Open antrat, wird Novak Djokovic (37) erneut in Genf aufschlagen, wie die Organisatoren am Freitagmorgen bekannt gaben. Der Weltranglistensechste wird vom 17. bis 24. Mai erneut am Turnier in der Calvin-Stadt teilnehmen.

Im Jahr 2024 hatte seine Anwesenheit den Parc des Eaux-Vives elektrisiert. Trotz der Niederlage im Halbfinal gegen Tomas Machac (4:6, 6:0, 1:6) hat Djokovic die Qualität des Empfangs und die Schönheit des Genfer Ambiente gelobt. Ein Jahr später kehrt der Serbe mit einem unveränderten Ziel zurück: Er will vor den French Open (25. Mai bis 8. Juni), wo er seinen 25. Grand-Slam-Titel anstrebt, wieder in Schwung kommen.

Schwieriger Start ins Jahr für den Serben

Djokovic, der am 22. Mai seinen 38. Geburtstag feiert, hat einen mehr als durchwachsenen Saisonstart hingelegt und ist einige Male bereits früh in einem Turnier (Zweitrundenaus bei Masters in Indian Wells, Monte-Carlo und Madrid) rausgeflogen. Nun wählte er das Turnier in Genf, das mit jeder Ausgabe an Prestige gewinnt, um sich den letzten Feinschliff vor Roland Garros zu holen.

Für die Organisatoren ist es derweil ein weiterer Coup und Schweizer Fans dürfen sich auf ein Tennis-Spektakel mit der Anwesenheit von 17 der 50 besten Spieler der Welt freuen. Neben dem Serben werden in Genf unter anderem Taylor Fritz (USA/ATP 4), der dreifache Turniersieger Casper Ruud (No/ATP 15) und Grigor Dimitrov (Bul/ATP 16) anwesend sein.