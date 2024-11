Lange war der Brite Andy Murray nicht in Tennis-Rente: Der ehemalige Top-Profi kehrt als Trainer auf die Tour zurück. Er gehört nun zum Staff von Novak Djokovic.

Novak Djokovic (r.) und Andy Murray. Foto: keystone-sda.ch

Andrea Cattani Redaktor Sport

«Er gehörte zu meinen härtesten Widersachern. Nun ist es Zeit, dass er auf meine Seite kommt.» Mit diesen Worten verkündet der Serbe Novak Djokovic (37) am Samstagabend einen Tennis-Hammer.

In einer Videobotschaft kündet Djokovic das Engagement eines neuen Trainers an. Es ist niemand geringerer als Andy Murray (37). Der Brite, der erst im vergangenen Sommer seine Profi-Karriere beendet hatte und selber drei Grand-Slam-Titel sowie zwei Olympia-Goldmedaillen gewinnen konnte, wird neu zum Staff des «Djokers» gehören. Der Schotte soll Djokovic während den am 12. Januar beginnenden Australian Open betreuen. Die beiden 37-Jährigen verbindet eine enge Freundschaft, Murray war bei Djokovic gar Trauzeuge.

Auf der Tour trafen Djokovic und Murray in den letzten Jahren insgesamt 36 Mal aufeinander. Der Serbe hat dabei mit 25:11 Siegen die klar bessere Bilanz. Besonders bitter dürften Murray die Duelle in Melbourne in Erinnerung sein. Ganze vier Finals verlor er gegen Djokovic bei den Australian Open.

Seit März 2024 war Djokovic ohne Coach unterwegs. Damals hatte er sich von seinem langjährigen Erfolgstrainer Goran Ivanisevic getrennt