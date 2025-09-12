Tennis-Star verkündet süsse Baby-News

1/7 Casper Ruud blickt Vaterfreuden entgegen. Foto: Getty Images

Der Tennis-Star und seine Verlobte sind seit 2018 ein Paar

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Das Team wächst» – drei Worte mit einer grossen Bedeutung. Denn mit ihnen verkündet Casper Ruud (26) auf Instagram, dass er und seine Verlobte Maria Galligani (29) Eltern werden. «Bis nächstes Jahr, Babygirl», verrät der norwegische Tennis-Star auch gleich das Geschlecht. Dazu postet er einen innigen Moment des Paares. Und ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie der Familienhund schon jetzt das Baby bewacht – mit der Pfote auf dem Ultraschallbild.

Die freudige Nachricht verbreitet sich blitzschnell. Und viele aktuelle wie ehemalige Konkurrenten freuen sich mit den werdenden Eltern. «Glückwunsch», schreibt etwa Rafael Nadal (39) unter dem Posting. Novak Djokovic (38) drückt seine Freude ganz simpel durch drei Smileys mit Herzchenaugen aus und auch Carlos Alcaraz lässt es sich nicht nehmen, zu gratulieren.

Ruud und Galligani sind seit 2018 ein Paar. Letzten November hat er ihr die Frage aller Fragen gestellt, die sie mit Ja beantwortet hat. Nun wird ihre Liebe schon bald von ihrer Tochter gekrönt.

Auf dem Court ist der Wurm drin

Während es privat nicht besser laufen könnte, klappts auf dem Tenniscourt in diesem Jahr nicht wunschgemäss bei Ruud. Zwar gewann die aktuelle Weltnummer 12 im April das Masters-1000-Turnier von Madrid (Sp), ansonsten ist aber der Wurm drin.

An 14 Turnieren hat Ruud teilgenommen, elfmal hat er nicht mehr als zwei Partien gewinnen können. Auch bei den Australian Open, den French Open und zuletzt den US Open scheiterte der dreifache Grand-Slam-Finalist jeweils in der zweiten Runde. In Wimbledon war er gar nicht erst am Start. Ruud musste wegen einer Knieverletzung passen.



