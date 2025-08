Beim Masters in Montreal ist für Belinda Bencic schon in der 3. Runde Schluss. Die Schweizerin verliert gegen Karolina Muchova in drei Sätzen.

Bitteres Aus für Bencic in Montreal

Bitteres Aus für Bencic in Montreal

1/5 Belinda Bencic missglückt das Drittrundenduell in Montreal. Foto: CHRISTINNE MUSCHI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic (WTA 20) scheidet am WTA-1000-Masters in Montreal schon in der 3. Runde aus. Sie unterliegt nach gewonnenem ersten Satz der Tschechin Karolina Muchova (WTA 14) mit 7:6, 2:6, 3:6.

Noch nie scheiterte Belinda Bencic am Canadian Open derart früh. Bei den vorangegangenen vier Teilnahmen hatte sie stets mindestens zwei Partien gewonnen und 2015 (in Toronto) sogar das Turnier. Auch diesmal standen die Vorzeichen günstig: Karolina Muchova musste nach den Frühlingsturnieren in den USA zwei Monate lang pausieren und gewann im letzten halben Jahr bloss ein Einzel.

Muchova zeigt gegen Bencic aber, dass sie sicher der Form, mit der sie die Nummer 8 der Welt wurde und mit der sie im letzten Jahr in Peking den Final und an den US Open die Halbfinals erreichte, wieder annähert. Die 28-jährige Schweizerin gewinnt nach 80 Minuten zwar den ersten Satz mit 7:5 im Tiebreak, muss sich danach aber dominieren lassen.

Bencic, zuletzt Halbfinalistin in Wimbledon, schafft nur ein Break gegen Muchova – und das gleich im ersten Game. Danach erspielt sich Bencic in der Partie, die 2:43 Stunden lang dauert, bloss noch zwei Breakmöglichkeiten.