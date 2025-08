Novak Djokovic investiert in den Fussball. Der Serbe wird gemäss Angaben des Vereins Teilhaber des französischen Zweitligisten Le Mans.

Novak Djokovic investiert in Ligue-2-Klub

1/4 Novak Djokovic ist neuer Teilhaber beim Le Mans FC. Foto: Tolga Akmen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Le Mans aus der französischen Ligue 2 lässt mit einer Mitteilung Aufhorchen. Tennis-Star Novak Djokovic (38) wird Anteilseigner.

Der Serbe ist nicht der einzige bekannte Name aus der Sportwelt, der Anteile am Aufsteiger erworben hat. Die einstigen Formel-1-Fahrer Felipe Massa (44) und Kevin Magnussen (32) haben es dem Rekordgewinner von Grand-Slam-Turnieren gleichgetan.

Über die Höhe der Beteiligungen ist nichts bekannt. «Diese neuen Partnerschaften geben uns die Möglichkeit, verantwortungsvoll zu wachsen», sagt Thierry Gomez, seit neun Jahren Präsident des Vereins. Mit dem Geld will er in die Infrastruktur investieren, unter anderem in ein neues Trainingszentrum.