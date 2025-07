Der Slowake Lukas Klein beendet beim ATP-Challenger in Zug alle Schweizer Hoffnungen und sichert sich am Sonntag gleich auch den Turniersieg.

Lukas Klein triumphiert in Zug. (Archivbild) Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Slowake Lukas Klein (ATP 147) beendet am stark besetzten ATP-Challenger-Turnier in Zug die Schweizer Hoffnungen auf einen Sieg, so wie vor einem Jahr durch Jérôme Kym. Am Sonntagmorgen schaltete er im Halbfinal mit dem Bündner Jakub Paul (ATP 350) den letzten von acht gestarteten Schweizern aus und holte sich anschliessend im Final gegen den Franzosen Harold Mayot (ATP 171) den Titel.

Insgesamt standen Klein mit Henry Bernet, dem als Nummer 2 gesetzten Marc-Andrea Hüsler und Paul gleich drei Schweizer im Weg. Wegen des Regens am Samstag mussten die Finalisten am Sonntag zweimal ans Werk.