Williams scheitert beim Comeback im Achtelfinal

1/4 Ist in Washington ausgeschieden: Venus Williams. Foto: IMAGO

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Venus Williams ist bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour in der 2. Runde ausgeschieden. Die 45-jährige Amerikanerin unterliegt im Achtelfinal von Washington der als Nummer 5 gesetzten Polin Magdalena Frech mit 2:6, 2:6.

Mit einem Sieg wäre Williams zur ältesten Viertelfinalistin seit 1990 geworden. Für die frühere Weltranglisten-Erste war das Turnier mit dem Auftakterfolg gegen Peyton Stearns dennoch ein voller Erfolg. «Ich hatte so viel Spass», sagt Williams nach dem Match. «Nicht das Ergebnis, das ich mir gewünscht hatte, aber ich konnte viele Spiele bestreiten, was definitiv ein Pluspunkt ist. Ich könnte nicht glücklicher sein.»

Für die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin war es das erste Turnier nach 16 Monaten, ihren nächsten Auftritt plant sie beim Hartplatzturnier in Cincinnati. Zudem wird aktuell über ihre Teilnahme am US Open spekuliert. Am Montag hatten die Veranstalter die Meldung ihrer Schwester Serena für den Mixed-Wettbewerb bekannt gegeben.