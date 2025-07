Endstation Achtelfinal für Stan Wawrinka. In zwei Stunden muss er sich in Umag dem Bosnier Damir Dzumhur geschlagen geben.

1/2 Stan Wawrinka ist in Umag ausgeschieden. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach seinem Startsieg scheitert Stan Wawrinka am ATP-250-Turnier in Umag im Achtelfinal. Der Schweizer verliert gegen den Bosnier Damir Dzumhur 4:6, 5:7.

Die beiden Spieler, die in den vier vorherigen Aufeinandertreffen eine ausgeglichene Bilanz aufwiesen, liefern sich eine umkämpfte Partie. Immer wieder kann der 40-jährige Wawrinka (ATP 156) seinen sieben Jahre jüngeren Kontrahenten, der in der Weltrangliste um 95 Plätze besser klassiert ist, in Bedrängnis bringen. So führt der Westschweizer im ersten Satz 3:1 und holt im zweiten einen Rückstand mit Doppelbreak auf.

Am Ende ist Wawrinka aber einmal mehr zu inkonstant. Dzumhur verwertet nach zwei Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball. Wawrinkas Jahresbilanz auf der ATP-Tour lautet somit 2:10.