Auch in diesem Jahr versprechen die Swiss Indoors in Basel wieder Tennis der Extraklasse. Am Montag haben die Organisatoren weitere Teilnehmer bekannt gegeben.

1/5 Der US-Amerikaner Taylor Fritz hat sich für eine Teilnahme an den Swiss Indoors entschieden. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Swiss Indoors 2025: Weltklasse-Spieler Fritz, Ruud und Shapovalov angekündigt

Taylor Fritz beeindruckte kürzlich in Wimbledon und vor einem Jahr an den US Open

Nicola Abt Reporter Sport

Die Tennisfans können sich auf stark besetzte Swiss Indoors freuen. Das Teilnehmerfeld des ATP-500-Turniers wird auch 2025 wieder mit Weltklasse-Spielern gespickt sein. Am Montag kündeten die Organisatoren an, dass Taylor Fritz (ATP 4), Casper Ruud (ATP 11) und Denis Shapovalov (ATP 28) in Basel aufschlagen werden.

Taylor Fritz gehört zu den grossen Aufsteigern der letzten zwölf Monate. Vor wenigen Wochen begeisterte er in Wimbledon. Auf dem heiligen Rasen wurde der US-Amerikaner erst im Halbfinal gestoppt. Nach vier umkämpften Sätzen unterlag er Superstar Carlos Alcaraz. Noch näher an seinem ersten Grand-Slam-Triumph war Fritz vor knapp einem Jahr an den US Open.

Damals scheiterte er erst im Final an Jannik Sinner. Nun bestreitet er vom 18. bis zum 26. Oktober die Swiss Indoors in Basel.

Grosse Talente schlagen in Basel auf

Im Kampf um den Turniersieg stellt sich ihm ein Landsmann in den Weg. Ben Shelton (ATP 7) kommt genauso nach Basel wie Holger Rune (ATP 8), Jakub Mensik (ATP 17), Arthur Fils (ATP 20) und Joao Fonseca (ATP 47).

Damit können die Zuschauer auch einige grosse Talente in Basel bestaunen. «Die hohe Substanz des Männertennis, das ist der Stoff, aus dem die Zukunft dieses faszinierenden Sports und der Swiss Indoors Basel besteht», freut sich Turnierpräsident Roger Brennwald.

Die Teilnehmerliste wird bis zum 22. September vervollständigt. Die Vergabe der Wildcards erfolgt frühestens nach den US Open. Der Final steigt am 7. September.