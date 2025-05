Wawrinka schlägt nicht an Geneva Open auf

1/4 Schlägt nicht in Genf auf: Stan Wawrinka. Foto: AFP

Stan Wawrinka fehlt erneut bei den Geneva Open

Der Romand hat letztmals 2019 teilgenommen

Die Geneva Open (17. bis 24. Mai) finden auch dieses Jahr ohne ihren ehemaligen Champion Stan Wawrinka (ATP 137) statt. Der 40-jährige Waadtländer, der das Turnier 2016 und 2017 gewann, hat 2019 letztmals in Genf aufgeschlagen. 2022 hat er seine Teilnahme kurzfristig wegen einer Handgelenksverletzung abgesagt. Gemäss «Aargauer Zeitung» hätte er dieses Jahr eine Wildcard bekommen, diese aber abgelehnt.

Die Organisatoren haben am Freitag nun bekanntgegeben, welche drei Spieler eine Einladung zur zehnten Ausgabe des Turniers erhalten. Ein Wildcard-Empfänger kommt aus der Schweiz: Dominic Stricker (ATP 258). Daneben dürfen der Serbe Dusan Lajovic (ATP 131) und der Franzose Arthur Cazaux (ATP 116) am Sandplatzturnier teilnehmen.

Stricker kehrt zurück

Für Stricker ist es eine Rückkehr an die Geneva Open. Der 22-jährige Berner, der schon 2021 eine Wildcard erhielt, kann dabei sein, da er in der Weltrangliste so weit abgerutscht ist, dass er nicht an der parallel stattfindenden Qualifikation für die French Open teilnehmen kann.

Nach einer Rückenverletzung Ende 2023 und einer längeren Auszeit 2024 versucht Stricker nun beim Heimturnier den ersten Schritt zu machen, um wieder Anschluss zu finden. Es ist sein erster Auftritt auf der ATP-Tour seit Januar. Seither hat Stricker ausschliesslich auf ITF- und Challenger-Stufe gespielt.

Und Wawrinka? Er ist diese Woche in der Startrunde des Challenger-Turniers von Bordeaux (Fr) ausgeschieden und wird direkt nach Paris an die French Open (25. Mai bis 8. Juni) reisen. Für das Grand-Slam-Turnier hat er eine Wildcard bekommen.