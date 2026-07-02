Golubic scheitert an ehemaliger Wimbledon-Finalistin

Nach dem Wimbledon-Out von Viktorija Golubic ist Belinda Bencic die letzte verbliebene Schweizerin im Turnier.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Viktorija Golubic (33, WTA 62) muss sich in der zweiten Wimbledon-Runde der Weltranglisten-17. Jasmine Paolini (30) beugen. Gegen die Italienerin verliert die Schweizerin nach einer Stunde und 40 Minuten mit 6:7 (0:7), 4:6. Die Partie ist ein wahres Breakfestival: Total gibts deren neun Servicedurchbrüche.

Golubic stiess vor fünf Jahren in Wimbledon bis in die Viertelfinals vor. Dieses Mal bedeutet die zweite Runde Endstation – wie zuletzt auch schon 2022 und 2023. Auf Paolini, die 2024 auf dem heiligen Rasen im Final stand, wartet nun in der dritten Runde das Duell mit der gleichaltrigen Griechin Maria Sakkari (WTA 43).