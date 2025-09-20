Titelverteidiger Italien trifft am Sonntag im Final des Billie Jean King Cup auf den Rekordsieger USA.

Jessica Pegula (im Bild) ringt im Halbfinal die Britin Katie Boulter in drei Sätzen nieder. Foto: Andy Wong

Darum gehts Italien trifft im Billie Jean King Cup-Finale auf die USA

Die USA streben ihren ersten Sieg seit 2017 an

Italien steht zum dritten Mal in Folge im Finale Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Finalpaarung im Billie Jean King Cup steht. Titelverteidiger Italien trifft am Sonntag auf die USA. Die Amerikanerinnen setzen sich im zweiten Halbfinal in der chinesischen Metropole Shenzhen gegen Grossbritannien 2:0 durch. Emma Navarro und Jessica Pegula machen mit ihren Siegen im Einzel den Finaleinzug perfekt.

Während die Italienerinnen, die tags zuvor im ersten Halbfinal das ukrainische Team 2:1 bezwangen, bei ihrer dritten Finalteilnahme in Folge ihren fünften Triumph im prestigeträchtigen Teamwettbewerb anstreben, wäre es für die USA bereits der 19. Sieg, der erste seit 2017.