Jessica Pegula (im Bild) ringt im Halbfinal die Britin Katie Boulter in drei Sätzen nieder.
- Italien trifft im Billie Jean King Cup-Finale auf die USA
- Die USA streben ihren ersten Sieg seit 2017 an
- Italien steht zum dritten Mal in Folge im Finale
Die Finalpaarung im Billie Jean King Cup steht. Titelverteidiger Italien trifft am Sonntag auf die USA. Die Amerikanerinnen setzen sich im zweiten Halbfinal in der chinesischen Metropole Shenzhen gegen Grossbritannien 2:0 durch. Emma Navarro und Jessica Pegula machen mit ihren Siegen im Einzel den Finaleinzug perfekt.
Während die Italienerinnen, die tags zuvor im ersten Halbfinal das ukrainische Team 2:1 bezwangen, bei ihrer dritten Finalteilnahme in Folge ihren fünften Triumph im prestigeträchtigen Teamwettbewerb anstreben, wäre es für die USA bereits der 19. Sieg, der erste seit 2017.