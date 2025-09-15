Gibts das nächste Ausnahmetalent im Frauentennis? Die junge Amerikanerin Iva Jovic stürmt in Guadalajara zu ihrem ersten Turniersieg auf der Stufe WTA-500.

1/4 Beeindruckender Erfolg für Iva Jovic. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Iva Jovic gewinnt WTA-500-Turnier in Guadalajara mit 17 Jahren

Jovic ist die jüngste US-Gewinnerin seit Coco Gauff 2021

Sie klettert im WTA-Ranking von Platz 191 auf 36 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die erst 17-jährige Iva Jovic hat am Sonntag das mit 1,065 Millionen Dollar dotierte WTA-500-Turnier in Guadalajara gewonnen. Die Amerikanerin besiegt die Kolumbianerin Emiliana Arango 6:4, 6:1. Nach ihrem ersten Sieg auf WTA-Stufe klettert Jovic im WTA-Ranking auf Platz 36. Anfang des Jahres lag sie noch an Position 191.

Jovic sorgt damit für ordentlich Aufsehen, schliesslich ist sie die jüngste Amerikanerin seit Coco Gauff im Jahr 2021, die einen WTA-Titel dieser Grössenordnung gewinnen kann. Die mittlerweile 21-jährige Gauff hat seither neun weitere Turniere gewonnen – unter anderem die US Open 2023 und Roland Garros 2025.