Am Laver Cup vom 19.–21. September spannen in San Francisco einige der Topshots des Männertennis zusammen und machen den Einzelsport für ein Wochenende zu einer Teamleistung. Alles zur diesjährigen Ausgabe des Turniers.

Siegesprämie beträgt 250'000 Dollar pro Spieler

Obwohl der Laver Cup erst seit 2017 ausgetragen wird, beinhaltet seine Geschichte einen der grössten Tennismomente überhaupt. 2022 wählte Roger Federer das von ihm initiierte Turnier als Bühne für seinen allerletzten Auftritt als Tennisprofi. Unvergessen die Bilder von ihm und seinem langjährigen Rivalen, Weggefährten und Freund Rafael Nadal, wie die beiden Ikonen Händchen haltend bittere Tränen weinen.

2025 geht das prestigeträchtige, wenn auch mit Blick auf die Weltrangliste bedeutungslose Turnier (keine ATP-Punkte) in seine neunte Ausgabe und verspricht mit Blick auf die Teilnehmer Tennis auf allerhöchstem Niveau.

Die Teilnehmer der beiden Teams am Laver Cup 2025

Team Europe Team World Carlos Alcaraz (ATP 1) Taylor Fritz (5) Alexander Zverev (3) Alex De Minaur (8) Holger Rune (11) Francisco Cerundolo (21) Casper Ruud (12) Joao Fonseca (42) Jakub Mensik (17) Alex Michelsen (32) Flavio Cobolli (25) Reilly Opelka (62)

Nicht am Start stehen Jannik Sinner und Novak Djokovic, wobei der Italiener noch gar nie und der Serbe zuletzt 2022 teilnahm. Deren Absenz ist jedoch nicht die einzige gewichtige. Erstmals werden die Teams nicht von den Legenden Björn Borg (Europe) und John McEnroe (World) als Kapitäne betreut, sondern neu von Yannick Noah (Europe) und Andre Agassi (World).

Unterschiedliche Antrittsgage + fixe Siegesprämie

Vergütet werden die teilnehmenden Spieler auf zwei Wege. Einerseits erhalten sie abhängig ihres ATP-Rankings einen gewissen Betrag. Je höher das Ranking, desto mehr Antrittsgeld. Hinzu kommt ein richtig dicker Scheck, sofern man Teil des Siegerteams ist. Nicht weniger als 250'000 Dollar (rund 197'000 CHF) erhält jeder Spieler, der zum Turniersieg beiträgt.

Maximal zwölf Matches verteilt auf drei Tage

Das Turnier beginnt diesen Freitag um 13 Uhr San-Francisco-Zeit (22 Uhr in der Schweiz) mit einem Einzel. Wer dabei aufeinandertrifft, ist noch nicht bekannt. Auf das Eröffnungsspiel folgen zwei weitere Einzel, ehe als vierter und letzter Match ein Doppel ansteht.

Drei Einzel und ein Doppel gibts auch am Samstag. Die Entscheidung fällt in jedem Fall erst am Sonntag. Sieger wird jenes Team, das als erstes 13 Punkte erreicht hat. Für einen Spielsieg am Freitag gibts jeweils einen Zähler (Einzel und Doppel), am Samstag zwei und am Sonntag drei.

Der schnellste Weg zum Sieg führt über neun Siege in Serie, womit der Laver Cup im ersten Spiel am Sonntag (ab 21 Uhr Schweizer Zeit) entschieden werden könnte. Dabei handelt es sich anders als bei den vorangehenden beiden Spieltagen um ein Doppel, gefolgt von drei möglichen Einzeln, sofern der Spielstand dies erfordert. Lautet dieser nach dem letzten Spiel 12:12, gehts im entscheidenden Doppel um den Titel.

Jeder Spieler geht an den ersten beiden Turniertagen mindestens einmal und maximal zweimal im Einzel an den Start. In den Doppeln müssen mindestens vier der sechs Akteure eingesetzt werden, wobei kein Doppelduo mehrmals zusammen auf dem Platz stehen darf. Einzige Ausnahme davon ist das entscheidende Doppel an Tag 3, sofern es 12:12 steht.