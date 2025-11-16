Die Schweizer Tennisspielerinnen geraten in Cordoba gegen Argentinien in Rückstand. Susan Bandecchi verliert das erste Einzel deutlich gegen Julia Riera. Nun muss Simona Waltert gewinnen, um den Abstieg aus der Weltgruppe zu verhindern.

Schweizerinnen nach Niederlage von Bandecchi unter Zugzwang

Schweizerinnen nach Niederlage von Bandecchi unter Zugzwang

1/2 Susan Bandecchi verliert auch ihr zweites Einzel in Cordoba. Foto: Florencia Agullo/freshfocus

Darum gehts Schweizerinnen geraten in Cordoba gegen Argentinien ins Hintertreffen

Simona Waltert muss gewinnen, um Abstieg aus Weltgruppe zu verhindern

Schweiz gewann am Samstag ihr erstes Gruppenspiel mit 2:1 gegen Slowakei Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizerinnen geraten in Cordoba im entscheidenden Playoff-Duell gegen das einheimische Argentinien ins Hintertreffen. Susan Bandecchi verliert das erste Einzel gegen Julia Riera 2:6, 0:6.

Die Tessinerin ist bei windigen Bedingungen auf dem Sandplatz in Cordoba gegen die im Ranking um 70 Positionen besser klassierte Gegnerin absolut chancenlos. Die Partie dauert nur 62 Minuten.

Jetzt muss Waltert gewinnen

Nun ist die Schweizer Nummer 1 Simona Waltert (WTA 86) unter Zugzwang. Die 24-jährige Bündnerin muss im Duell gegen die argentinische Teamleaderin Solana Sierra (WTA 66) gewinnen, um noch ein entscheidendes Doppel zu erzwingen und den Abstieg aus der Weltgruppe zu verhindern.

Nach dem 3:0-Sieg Argentiniens gegen die Slowakei am Freitag hat die Schweiz am Samstag ihr erstes Gruppenspiel mit 2:1 gegen denselben Gegner gewonnen. Wer das Direktduell am Sonntag gewinnt, wird Sieger der Dreiergruppe und qualifiziert sich für die Teilnahme an der Qualifikation zum Finalturnier im kommenden Jahr.