Nach Roland Garros, Wimbledon und den US-Open könnte das Endspiel auch an den ATP-Finals Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz lauten. Ersterer steht nach seinem Sieg gegen Alex de Minaur zum dritten Mal in Folge im Final von Turin.

1/4 Jannik Sinner steht zum dritten Mal in Folge im Endspiel der ATP-Finals. Foto: Getty Images

Jannik Sinner steht an den ATP Finals in Turin zum dritten Mal in Serie im Final. Der Italiener setzt sich im Halbfinal gegen den Australier Alex de Minaur 7:5, 6:2 durch.

Sinner bekundet nur im ersten Satz Mühe. Er erspielt sich zwar reihenweise Breakbälle, kann aber erst seine achte Chance bei letzter Gelegenheit nutzen. Im zweiten Umgang macht der Südtiroler dann kurzen Prozess und nimmt De Minaur gleich die ersten beiden Aufschlagspiele ab. Der Titelverteidiger verwertet nach einer Stunde und 53 Minuten seinen zweiten Matchball und entscheidet so auch das 13. Duell mit De Minaur für sich. Sinner steht ungeschlagen im Final des Jahresendturniers.

Dort kommt es am Sonntag entweder zum Traumfinal mit Carlos Alcaraz, der Sinner an den ATP Finals die Weltnummer 1 entriss, oder zum Aufeinandertreffen mit Félix Auger-Aliassime. Der Spanier und der Kanadier duellieren sich am Samstagabend ab 20.30 Uhr.