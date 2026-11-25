Tennis-Profi Ben Shelton und die US-amerikanische Fussballerin Trinity Rodman sollen sich getrennt haben. Der vollgepackte Terminkalender der beiden soll einer der Gründe dafür sein.

Darum gehts Ben Shelton und Trinity Rodman haben sich offenbar getrennt

Vollgepackte Terminkalender und lange Distanzen seien Gründe für die Trennung

An den US Open rührte Shelton Rodman mit Rede zu Tränen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Sie galten als das Glamour-Paar in der Sportwelt: Tennis-Shootingstar Ben Shelton (24) und der US-amerikanische Fussball-Star Trinity Rodman (24). Doch nun soll alles aus sein.

Gemäss «Daily Mail» haben die beiden ihre Beziehung, die sie im März 2025 öffentlich gemacht haben, beendet. Die vollen Terminkalender der beiden Sport-Stars und das ständige Reisen sollen die Gründe dafür sein, dass es «herausfordernd gewesen wäre, die Beziehung aufrechtzuerhalten», wie die britische Zeitung schreibt. Trotzdem werden sie gut befreundet bleiben, heisst es. Das Liebes-Aus wurde bisher nicht offiziell bestätigt.

Rodmans rührende Aktion beim US-Open-Final

Wann immer es möglich war, haben sich die beiden vor Ort unterstützt. So etwa, als Shelton im letzten September im Final der US Open stand. Rund eine Stunde vor dem Endspiel gegen Alexander Zverev begann das Spiel von Rodmans Team Washington Spirit in der US-Hauptstadt. Trotzdem flog sie nach ihrer Partie direkt nach New York, um die Schlussphase des gut dreieinhalbstündigen US-Open-Finals zu erleben und ihren Freund anzufeuern.

Erfolg brachte sie Shelton allerdings keinen, die Weltnummer 4 verlor gegen den Deutschen in vier Sätzen. Bei seiner Rede liess er es sich nicht nehmen, seine Freundin vor allen abzufeiern: «Es bedeutet mir alles. Ich wusste, dass sie kommt, aber ich wusste auch, dass es nahezu unmöglich werden könnte. Nur schon, diesen Effort zu leisten und es zu versuchen, ist verrückt.»

Damit rührte er Rodman, die Tochter der Basketball-Ikone Dennis Rodman (65), zu Tränen. Nun gehen die beiden getrennte Wege, dies allerdings im Guten.