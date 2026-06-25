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Bei Show-Match nicht aufgetaucht
Tennis-Star Djokovic sorgt vor Wimbledon-Start für Rätsel

Novak Djokovic sorgt für Verwirrung: Am Mittwoch sollte er beim Giorgio Armani Tennis Classic in London spielen, doch sein Name fehlte plötzlich. Stattdessen postete der 39-Jährige am Donnerstag Trainingsfotos aus Wimbledon.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Novak Djokovic trainiert auf dem Centre Court in Wimbledon, nachdem er kurzfristig für ein Show-Turnier abgesagt hat.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Novak Djokovic sagt Teilnahme an Show-Turnier in Grossbritannien überraschend ab
  • Trainingsbilder aus Wimbledon zeigen ihn fit und aktiv trotz Absage
  • Djokovic spielte 2026 bisher nur vier Turniere
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Cédric HeebRedaktor Sport

Was ist bei Novak Djokovic (39) los? Am Mittwoch hätte der serbische Tennis-Star bei einem Show-Turnier in Grossbritannien gegen den Russen Karen Chatschanow (30) antreten sollen – doch dann fehlte sein Name plötzlich in der Auflistung.

Gründe für die Absage nennt der Organisator des Giorgio Armani Tennis Classic im Londoner Stadtteil Hurlingham nicht. «Der König kehrt zurück», hatte am Montag noch die grosse Ankündigung gelautet. Aber er kam nicht. Es wäre der einzige Vorbereitungsevent für den 24-fachen Grand-Slam-Sieger für Wimbledon gewesen, das am kommenden Montag startet. An einem ATP-Turnier nahm er nicht teil.

Dass sich der 39-Jährige vor dem Turnier an der Church Road nicht für ein Rasen-Turnier einträgt, ist zwar nicht ungewöhnlich. Doch Djokovic hat seit seinem Drittrunden-Aus an den French Open gegen Joao Fonseca (Br) keinen Ernstkampf mehr bestritten.

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Trainingsfotos am Tag nach Absage

Eine Verletzung scheint aber nicht der Grund für die Absage gewesen zu sein. Denn am Donnerstag postet Djokovic Trainingsbilder von sich in Wimbledon und schreibt dazu: «Gedanklich voll im Südwesten Londons.»

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In der Story teilt er zudem zwei Videos des offiziellen Turnier-Kanals: Eines, in dem er in der Warm-up-Zone Fussball spielt, und eines, in dem er zusammen mit der Weltnummer 1 Jannik Sinner den Centre Court betritt.

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Die Saison des 101-fachen Turniersiegers verlief bislang alles andere als leicht. Eine hartnäckige Schulterverletzung machte Djokovic immer wieder zu schaffen. So kommt er im Jahr 2026 erst auf vier Turnierteilnahmen: Australian Open (Final), Indian Wells (Achtelfinal), Rom (2. Runde) und French Open (3. Runde).

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