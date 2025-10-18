Sinner kassiert für drei Matches sechs Millionen Dollar

Beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien gibt es viel Geld zu gewinnen. In diesem Jahr sichert sich Jannik Sinner den Jackpot. Er gewinnt den Final gegen Carlos Alcaraz in zwei Sätzen.

1/2 Jannik Sinner kassiert beim Six Kings Slam für drei Matches sechs Millionen Dollar. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Show-Event Six Kings Slam lockt mit viel Geld, auch die beiden Topstars der Szene folgen dem Ruf nach Saudi-Arabien. Jannik Sinner sichert sich den Jackpot mit insgesamt 6 Millionen Dollar.

Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner setzt sich im Final des umstrittenen, aber hochklassig besetzten Einladungsturniers in Riad gegen die Nummer 1 Carlos Alcaraz mit 6:2, 6:4 durch. Für den Italiener ist es erst der zweite Sieg aus den vergangenen neun Duellen mit dem Spanier Alcaraz. Zuvor hatte er in diesem Zeitraum nur im diesjährigen Wimbledon-Final gegen Alcaraz gewonnen.

Schon die Antrittsgage war hoch

Für den Turniersieg kassiert Sinner 4,5 Millionen US-Dollar. Schon mit der Antrittsgage hatte er wie jeder der sechs geladenen Topspieler 1,5 Millionen Dollar eingestrichen. Für nur drei Matches in Riad erhält Sinner damit eine höhere Prämie als bei einem Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglistenpunkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen – dafür aber viel Geld. Für Kritiker ist das Tennisturnier aber auch ein Teil des sogenannten Sportswashing, mit dem das Königreich Saudi-Arabien von seinen Verstössen gegen Menschenrechte ablenken und sein Image verbessern wolle.

Zudem wirken die Klagen der Topspieler über die zu hohe Belastung reichlich hohl, wenn sie dann bei Exhibition antreten. Zuletzt beim (eigentlich) prestigeträchtigen Masters-1000-Turnier in Shanghai hatte Alcaraz, mit der Begründung Müdigkeit, gefehlt. Sinner gab in der dritten Runde mit Krämpfen auf.