Bencic nach Auftaktsieg problemlos weiter

Pascal Keusch Redaktor Sport

Belinda Bencic (29) ist erfolgreich ins WTA-1000-Turnier in Miami gestartet. Die Weltnummer 12, die in der ersten Runde von einem Freilos profitiert hat, wird in ihrem Auftaktspiel der Favoritenrolle gerecht. Gegen die Türkin Zeynep Sönmez (WTA 83) setzt sie sich souverän mit 6:3, 6:1 durch.

In der Anfangsphase wird die Partie gleich zweimal vom Regen unterbrochen. Davon lässt sich Bencic nicht beirren, im ersten Satz nimmt sie ihrer Gegnerin zweimal den Aufschlag ab, im dritten Satz sogar dreimal. Den eigenen Service muss Bencic nur einmal abgeben.

In den Sechzehntelfinals trifft Bencic entweder auf die Russin Diana Shnaider (WTA 20) oder die Tschechin Tereza Valentova (WTA 49). Gegen Schnaider hat die Schweizerin die bisher einzige Begegnung klar gewonnen, gegen Valentova noch nie gespielt. Die beiden anderen Schweizerinnen, Viktorija Golubic und Rebeka Masarova, sind bereits in der ersten Runde ausgeschieden.