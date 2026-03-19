Nachdem Aryna Sabalenka ihre Teilnahme am Turnier in Dubai abgesagt hatte, geriet sie ins Visier des Turnierdirektors. Doch die Weltranglisten-Erste lässt die öffentliche Kritik nicht auf sich sitzen: Sie erwägt nun, den Masters in Dubai künftig dauerhaft fernzubleiben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aryna Sabalenka (27) gewinnt erstmals den Titel in Indian Wells

Sie erwägt Boykott des WTA-Turniers in Dubai nach Kritik des Turnierchefs

Sabalenkas nächstes Turnier: Miami Open, Start in Runde der letzten 64 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Für Tennis-Star Aryna Sabalenka (27) läuft es zurzeit rund: Mit ihrem Finalsieg gegen Jelena Rybakina (26) am Sonntag sicherte sie sich bei den Indian Wells zum ersten Mal den Titel.

Die vorangegangenen Top-Turniere in Dubai und Doha hatte sie zur körperlichen Schonung bewusst ausgelassen. Aufgrund der kurzfristigen Absage sah sie sich mit Kritik des Dubaier Turnierchefs konfrontiert. Wie die «Bild» berichtet, lässt die Weltranglisten-Erste dies aber nicht auf sich sitzen: Sie erwägt, künftig vollständig auf eine Teilnahme am WTA-1000-Turnier in Dubai zu verzichten.

Sabalenka droht mit Turnier-Boykott

Sabalenka begründete ihre Entscheidung, nicht bei den Dubai Tennis Championships aufzuschlagen, wie folgt: «Wir haben entschieden, meine Gesundheit zu priorisieren und kleine Lücken im Kalender zu lassen, damit ich mich neu aufladen und besser auf grosse Turniere vorbereiten kann.» Sie kritisierte zudem, dass der Spielplan «verrückt» und für die zahlreichen Verletzungen vieler Profis verantwortlich sei. Turnierabsagen sind für viele Top-Spieler, die unter dem dichten Terminkalender leiden, gang und gäbe.

Nach Sabalenkas Nichtantreten bei den Masters in Dubai hatte Turnierdirektor Salah Tahlak härtere Strafen für Tennis-Profis gefordert, darunter sogar Punktabzüge in der Weltrangliste. Dem Bericht zufolge empfindet die Weissrussin diese Forderung als «lächerlich» und reagiert verärgert. Weiter droht sie damit, nie wieder in Dubai anzutreten: «Sie kümmern sich nur um ihre Verkäufe, um ihr Turnier, und das war’s. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach seinem Kommentar jemals wieder dorthin möchte.»

Definitiv mit von der Partie sein wird die vierfache Einzel-Grand-Slam-Siegerin (Australian Open 2023 & 2024, US Open 2024 & 2025) hingegen bei den Miami Open, wo sie in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Runde der letzten 64 startet.