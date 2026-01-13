DE
Australian-Open-Quali
Frühes Out für Tennisjuwel Bernet – Riedi weiter

Das Feld der Schweizer Starter in der Quali für die Australian Open wird kleiner – drei Hoffnungen sind aber noch im Rennen fürs Hauptfeld.
Publiziert: vor 53 Minuten
Die Australian Open sind für Henry Bernet schon nach einer Partie zu Ende.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
RMS_Portrait_563.JPG
Marco PescioReporter Sport

Die Rückkehr an die Australian Open, wo er im Vorjahr sensationell das Junioren-Turnier gewonnen hatte, endet für Henry Bernet mit einem Dämpfer. Der 18-jährige Basler wurde aufgrund seines letztjährigen Erfolgs mit einer Wildcard ausgestattet, verliert nun aber seine Erstrundenpartie in der Quali gegen den Spanier Pablo Llamas Ruiz mit 6:3, 3:6, 6:7 (3:10).

In Runde zwei steht dafür Leandro Riedi, der nach einer Leisten-OP sein Comeback gibt und dieses direkt mit einem 6:3, 6:4-Sieg über den Briten Jan Choinski erfolgreich gestaltet. Es ist sein erster Ernstkampf seit seinem Achtelfinal-Coup an den US Open letzten September. Gegen Choinski verwertet der Zürcher seinen vierten Matchball.

Bereits am Montag gewannen Rebeka Masarova und Jérôme Kym ihre Auftaktspiele. Die zweite von insgesamt drei Runden der Qualifikation geht am Mittwoch über die Bühne. Masarova (WTA 115) trifft nun auf die Polin Maja Chwalinska (WTA 145), Riedi (ATP 180) auf den Belgier Kimmer Coppejans (ATP 250) und Kym (ATP 186) auf den Australier Dane Sweeny (ATP 182).

