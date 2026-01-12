Mit 35 Jahren und nach langer Wettkampfpause zieht Milos Raonic einen Schlussstrich unter seine Tenniskarriere. In den letzten Jahren konnte er bereits nicht mehr an seine besten Zeiten anknüpfen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Milos Raonic zieht sich aus dem Spitzentennis zurück. Der Kanadier mit montenegrinischen Wurzeln verkündet seinen sofortigen Rücktritt.

Der Ende Dezember 35-jährig gewordene Raonic war schon länger nicht mehr auf den Wettkampfplätzen zu sehen. Seine letzte Partie bestritt er im vorletzten Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris. Gegen den Deutschen Dominik Koepfer verlor er in der 1. Runde in drei Sätzen.

Raonic, der auf Stufe ATP acht Turniere gewann, hatte vor zehn Jahren die beste Phase seiner Karriere. In Wimbledon erreichte er nach einem Fünf-Satz-Sieg im Halbfinal gegen Roger Federer den Final, in dem er gegen Andy Murray den Kürzeren zog. Dem Schotten unterlag er in jener Saison auch in den Halbfinals des Australian Open und der ATP Finals in London. Das Jahr beendete Raonic als Weltnummer 3, was gleichbedeutend war mit seiner besten Klassierung im Ranking.