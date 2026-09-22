Zwei skandinavische Top-Spieler ergänzen Swiss-Indoors-Feld

Rund einen Monat vor dem Start in die Swiss Indoors geben die Organisatoren zwei weitere Top-Teilnehmer bekannt: Holger Rune und Caspar Ruud kämpfen in Basel um den Titel.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das Teilnehmerfeld der Swiss Indoors (24. Oktober bis 1. November) wächst um zwei Skandinavier: Der Däne Holger Rune (23, ATP 142) und der Norweger Casper Ruud (27, ATP 17) werden am Basler ATP-500-Turnier antreten, wie die Organisatoren am Dienstag in einer Mitteilung schreiben.

Beide Spieler sind in der Weltrangliste einst unter den absoluten Spitzenplätzen geführt gewesen. Rune stiess vor rund drei Jahren zwischenzeitlich auf Rang vier vor. Zuletzt hat er wegen einer Verletzung an der Achillessehne aber elf Monate pausieren müssen. Zu seinem Comeback ist er erst am vergangenen Wochenende mit dem dänischen Davis-Cup-Team gegen Bulgarien gekommen – und feierte da in seinen beiden Einsätzen gleich zwei Siege. Aufgrund seiner langen Verletzungspause tritt er in Basel in einem geschützten Zustand an und ist somit als Weltnummer 14 für das Hauptfeld zugelassen.

Ruud auf der anderen Seite lag im Herbst 2022 nach seinen Finaleinzügen an den French Open und an den US Open gar kurzzeitig auf Rang zwei des ATP-Rankings. Mit dem Turnier in Basel hat der Mann aus Oslo noch eine Rechnung offen: Im vergangenen Jahr hat er seinen Viertelfinal gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (27, ATP 29) nach dem verlorenen Startsatz aufgeben müssen.

Ihre Teilnahme in Basel bereits bestätigt haben unter anderen US-Open-Finalist Ben Shelton (23, ATP 4) aus den USA, der zweifache Basel-Gewinner Félix Auger-Aliassime (26, ATP 5) aus Kanada und der brasilianische Titelverteidiger João Fonseca (20, ATP 28). Dank einer Wild Card darf auch Stan Wawrinka (41, ATP 141) mittun – für den Romand wird es das letzte Turnier seiner Karriere.