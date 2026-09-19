Das Schweizer Davis-Cup-Team verliert nach den beiden Einzeln vom Freitag auch das Doppel, womit das Duell gegen Brasilien bereits entschieden ist. Das Team von Severin Lüthi muss damit wieder den Gang in die Playoffs für die Weltgruppe 1 antreten.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Bereits nach den beiden verlorenen Einzeln am Freitag war klar: Für eine Wende im Davis-Cup-Duell gegen Brasilien braucht das Schweizer Team ein kleines Wunder, zumal das brasilianische Doppel-Duo Orlando Luz/Rafael Matos, im Ranking an den Positionen 17 und 18 klassiert, deutlich stärker einzuschätzen ist als alle denkbaren Schweizer Konstellationen.

Entsprechend haben Jakub Paul und Dominic Stricker, die am Samstag für die Schweiz antreten, in Rio de Janeiro einen schweren Stand. Zwar können sie mit guten Aufschlägen den ersten Satz lange ausgeglichen halten, müssen sich dann aber im Tiebreak geschlagen geben. Dann scheint die Luft draussen – der zweite Durchgang geht deutlich verloren.

Das 6:7 und 2:6 ist die entscheidende dritte Niederlage für das Team von Captain Severin Lüthi – die Schweiz verliert die Best-of-5-Serie gegen Brasilien und muss damit im nächsten Jahr erneut die Playoffs der Weltgruppe 1 bestreiten. Brasilien sichert sich dagegen einen Platz in der kommenden Davis-Cup-Qualifikation.

Noch stehen in Rio de Janeiro am Samstag zwei Einzel auf dem Programm: Rémy Bartola (ATP 187) trifft zunächst auf Matheus Pucinelli de Almeida (ATP 249), später bekommt es Dominic Stricker (ATP 262) noch mit Gustavo Heide (ATP 123) zu tun. Beide Spiele sind aber sportlich bedeutungslos.