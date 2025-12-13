DE
FR
Abonnieren

Suhr Aarau – Bern 27:31
Aargauer Niederlagen-Serie geht weiter

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HSC Suhr Aarau – BSV Bern (27:31).
Publiziert: vor 55 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL vom 13. Dezember
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen