QHL: Die Highlights der Partie Pfadi – Kriens-Luzern (31:31)
Pfadi Winterthur – Kriens-Luzern (31:31)
Innerschweizer gleichen Sekunden vor Schluss aus
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – HC Kriens-Luzern (31:31).
Publiziert: vor 13 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 13. + 14. Dezember
2:30
Suhr Aarau – Bern 27:31
Aargauer Niederlagen-Serie geht weiter
2:35
1879 Basel – Wacker 33:26
Basler zeigen eine starke zweite Halbzeit
2:28
GC – Schaffhausen 26:28
Kadetten entgehen erster Saison-Niederlage knapp
