Pfadi Winterthur – Kriens-Luzern (31:31)
Innerschweizer gleichen Sekunden vor Schluss aus

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – HC Kriens-Luzern (31:31).
Publiziert: vor 13 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 13. + 14. Dezember
